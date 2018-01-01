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Великобритания хочет выпустить свою криптовалюту

Великобритания хочет выпустить свою криптовалюту (14)

Багнет 2018.01.01 02:31
Новая криптовалюта, привязанная к фунту стерлингов, может появиться в Великобритании в 2018 году и преобразовать банковский сектор государства, заменив привычные банки.
АВСТРАЛИЯ, САМОЛЕТ, СИДНЕЙ, КРУШЕНИЕ, ПИЛОТ, БОРТ, Австралия, Великобритания
2018.01.01 (14)

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