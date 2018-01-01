Под Киевом на Новый Год перевернулся автобус с белорусами (46)

Страна.ua 2018.01.01 08:32

В Киевской области вчера, накануне Нового года под Киевом перевернулся автобус с гражданами Беларуси. В салоне были дети, передает "Белсат". "В воскресенье под Киевом перевернулся автобус с жителями из Мозыря", - говорится в сообщении. Отмечено, что в салоне автобуса были дети. Также сообщается, что пассажиры автобуса возвращались домой из киевского аквапарка. Как отмечает издание, по данным свидетелей, в дорожном происшествии чудом обошлось без жертв.