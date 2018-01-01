В Чернигове украли бюст Александра Пушкина (1)

НикВести 2018.01.01 01:14
В Чернигове неизвестные украли бюст российского писателя Александра Пушкина.
Как сообщает местное издание ЧЕline, бюста Пушкина не оказалось на месте
утром в воскресенье, 31 декабря.
На месте инцидента работают правоохранители.
Бюст был установлен в сентябре 1900 года в древней части города к столетию
со дня рождения писателя.
Ранее в Чернигове неизвестные похитили бронзовый бюст весом более 100 кг с
могилы классика украинской литературы Михаила Коцюбинского.
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