Процесс пошел: Как встречают Новый год странах мира (1)

InfoResist.org 2017.12.31 18:01

InfoResist Жители восточного полушария Земли начали встречать Новый год. Первыми в 13:00 по киевскому времени 2018-й год встретили жители Новой Зеландии, которые отметили это событие грандиозным фейерверком в городе Окленд. А в 15:00 по Киеву в бухте Сиднея не менее ярким фейерверком Новый год встретили жители Австралии. Последним Новый год встретят острова Американского Самоа, которые располагаются в Тихом океане.