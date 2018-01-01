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Фокус: Украина

Процесс пошел: Как встречают Новый год странах мира (1)

InfoResist.org 2017.12.31 18:01
InfoResist Жители восточного полушария Земли начали встречать Новый год. Первыми в 13:00 по киевскому времени 2018-й год встретили жители Новой Зеландии, которые отметили это событие грандиозным фейерверком в городе Окленд. А в 15:00 по Киеву в бухте Сиднея не менее ярким фейерверком Новый год встретили жители Австралии. Последним Новый год встретят острова Американского Самоа, которые располагаются в Тихом океане.
ГОД, АВСТРАЛИЯ, ЗЕЛАНДИЯ, САМОА, ОСТРОВ, СИДНЕЙ, Австралия, Киев, Украина, Япония, Россия, Сидней, Индия
2018.01.01 (1)

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