Процесс пошел: Как встречают Новый год странах мира (1)

InfoResist.org 2017.12.31 18:01
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Жители восточного полушария Земли начали встречать Новый год.
Первыми в 13:00 по киевскому времени 2018-й год встретили жители Новой
Зеландии, которые отметили это событие грандиозным фейерверком в городе
Окленд.
А в 15:00 по Киеву в бухте Сиднея не менее ярким фейерверком Новый год
встретили жители Австралии.
Последним Новый год встретят острова Американского Самоа, которые
располагаются в Тихом океане.
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