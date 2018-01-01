В Украине повышается минимальная зарплата (58)

2018.01.01 (58)2017.12.31 (15) →
- В Украине с Нового года выросла минимальная зарплата : ДонПресс 15:28
- В Украине подняли минимальную зарплату : Закарпатські новини 15:22
- В Украине выросла минимальная заработная плата : Без Табу 15:17
- С новым счастьем: наступила новая минимальная жизнь : Бегемот.dp.ua 15:13
- С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата : Городской Дозор 15:03
- С сегодняшнего дня минимальная зарплата днепрян вырастет : 056.ua 15:00
- Новый год принес повышение минималки в Украине : 2000.ua 15:00
- Минимальная зарплата в Украине выросла с 1 января : Крым.Реалии RFE/RL 14:56
- Новая минималка: сколько будут зарабатывать украинцы в 2018-м : Znaj.ua 14:47
- В новогодние сутки боевики обстрелов не прекратили. Ранен боец ВСУ : Вибори в Україні та світі 14:47
- С 1 января в Украине повышается минимальная зарплата : Инфолайн 14:46
- С 1 января в Украине увеличилась минимальная зарплата : Donbass.UA 14:28
- В Украине повышается минимальная зарплата : Вибори в Україні та світі 14:17
- В Украине увеличится минимальная зарплата : "Наша газета" (Луганск) 14:09
- С 1 января в Украине повышается минимальная зарплата : SiteUA 13:54
- У 2018 році черкащани будуть більше платити за електроенергію : Економіка Сьогодення 13:54
- В Украине увеличится минимальная зарплата : MIGnews.com.ua 13:38
- В Украине подняли минимальную зарплату : ReplyUA.net 13:36
- С 1 января в Украине увеличилась минимальная зарплата : Noocrat 13:21
- С Нового года одесситы могут рассчитывать на "минималку" в 3723 гривни : Одесса News 13:21
- Планируют увеличить вдвое: С сегодняшнего дня в Украине новый прожиточный минимум : УСБН Івано-Франківськ 13:16
- Планируют увеличить вдвое: С сегодняшнего дня в Украине новый прожиточный минимум : УСБН Вінниця 13:16
- Планируют увеличить вдвое: С сегодняшнего дня в Украине новый прожиточный минимум : УСБН Житомир 13:16
- Минимальная заработная плата увеличилась на 523 гривны : Fin.org.ua 13:15
- В Украине повышается минимальная зарплата : Местные вести 13:14
- Минимальная зарплата украинцев вновь выросла : АСН.in.ua 13:13
- Планируют увеличить вдвое: С сегодняшнего дня в Украине новый прожиточный минимум : УСБН Запоріжжя 13:13
- Планируют увеличить вдвое: С сегодняшнего дня в Украине новый прожиточный минимум : Корупція Інфо 12:56
- С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата : Избирком.org.ua 12:53
- С Нового года в Украине увеличится минимальная зарплата : Times.com.ua 12:53
- В Украине повышается минимальная зарплата : Николаевские Известия 12:49
- В Украине повышается минимальная зарплата: стало известно, сколько теперь будут получать украинцы : УкропNews.com 12:46
- Минимальная заработная плата увеличилась на 523 гривны : Укрудпром 12:45
- С Нового года в Украине повысились минимальная зарплата и прожиточный минимум : Kramatorsk.info 12:37
- С 1 января в Украине увеличилась минимальная зарплата : ReplyUA.net 12:36
- В Украине повышается минимальная зарплата: стало известно, сколько теперь будут получать украинцы : Dialog.ua 12:32
- С января минимальная зарплата в Украине будет 3723 гривен : Дружковка на ладонях 12:27
- Ложится мгла на старые ступени. Роман-идиллия : Интернет-магазин "Бамбук" 12:12
- В Украине с 1 января повышается минимальная зарплата : РепортерUA 12:12
- В Украине выросла минимальная зарплата : Украинский выбор 12:09
- В Украине снизилась скорость и увеличилась минималка : Новый Визит 12:06
- С 1 января минимальная зарплата в Украине - 3724 гривны : Комментарии.UA 12:02
- Минимальная зарплата в Украине с 1 января увеличилась на 523 грн : Центр журналистских расследований 11:48
- В Украине повысили минимальную заработную плату : NewsOne 11:39
- В Украине повышается минимальная зарплата : РИА Мелитополь 11:37
- В Украине увеличена минимальная зарплата : ForUm 11:34
- С сегодняшнего дня минимальная зарплата выросла на 523 гривны : Николаевский центр журналистских расследований 11:14
- В Украине подняли минимальную зарплату : Bigmir)net Новости 11:09
- С Нового года в Украине повысились минимальная зарплата и прожиточный минимум : Главред 11:05
- В Украине повышается минимальная зарплата : Корреспондент.net 10:31
- В Украине выросла минимальная зарплата : Телеграф.com.ua 10:13
- С 1 января 2018 года в Украине увеличивается минимальная зарплата до 3723 грн : Контракты.ua 10:07
- 1 января в Украине выросла минималка: на сколько больше получат украинцы : Hyser 09:43