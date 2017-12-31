Елочка, гори!: на Сахалине сгорела главная елка (3)

Без Табу 2017.12.31 20:17
Дерево сгорело полностью / sibreal.org
Дерево сгорело дотла в новогоднюю ночь.
На Сахалине во время встречи Нового года на главной площади города до
последней иголочки сгорела главная елка, сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что инцидент произошел на площади Ленина на глазах у сотен
жителей города Южно-Сахалинск.
По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал
неосторожно запущенный фейерверк, в результате чего 25-метровая елка
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, Украина