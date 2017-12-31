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Елочка, гори!: на Сахалине сгорела главная елка

Елочка, гори!: на Сахалине сгорела главная елка (3)

Без Табу 2017.12.31 20:17
Дерево сгорело полностью / sibreal.org Дерево сгорело дотла в новогоднюю ночь. На Сахалине во время встречи Нового года на главной площади города до последней иголочки сгорела главная елка, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что инцидент произошел на площади Ленина на глазах у сотен жителей города Южно-Сахалинск. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неосторожно запущенный фейерверк, в результате чего 25-метровая елка
ЕЛКА, ФЕЙЕРВЕРК, САХАЛИН, ДЕРЕВО, ЛЕНИНА, КАРКАС, Россия, Украина
2018.01.01 (3)

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