Елочка, гори!: на Сахалине сгорела главная елка (3)

Без Табу 2017.12.31 20:17

Дерево сгорело полностью / sibreal.org Дерево сгорело дотла в новогоднюю ночь. На Сахалине во время встречи Нового года на главной площади города до последней иголочки сгорела главная елка, сообщает "Интерфакс". Отмечается, что инцидент произошел на площади Ленина на глазах у сотен жителей города Южно-Сахалинск. По предварительной версии, причиной возгорания искусственного дерева стал неосторожно запущенный фейерверк, в результате чего 25-метровая елка