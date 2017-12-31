Около четырех тысяч путешественников застряли в пути во Французских Альпах, есть погибшие (5)

2018.01.01 (5)2017.12.31 (24) →
- В горах Франции из-за сильных снегопадов застряли более трех тысяч человек : Телеграф.com.ua 01:13
- Во Франции тысячи людей застряли по дороге в Альпы, есть погибший : Media House 01:07
- Во французских Альпах из-за непогоды застряли 4 тысячи человек, есть погибший : УкропNews.com 00:15
- Около 4 тысяч путешественников во Франции застряли в горах из-за сильных снегопадов : Банкомёт 00:12
- Во французских Альпах из-за непогоды застряли 4 тысячи человек, есть погибший : УНИАН 00:02