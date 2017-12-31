Около четырех тысяч путешественников застряли в пути во Французских Альпах, есть погибшие (5)

"Наша газета" (Луганск) 2017.12.31 21:09

В воскресенье, 31 декабря, около четырех тысяч путешественников из-за сильных снегопадов застряли по дороге на курорты во Французских Альпах. В результате схода лавины один лыжник погиб, передает издание The Local. Сообщается, что 31 декабря 2017 года префектура Савойского департамента сообщила, что 3,5 тысячи автомобилистов провели ночь во временных убежищах после того, как дороги стали не проездными из-за снега.