День рождения Бандеры: националисты впервые проведут факельное шествие в городах Донбасса (37)

Главред 2018.01.01 14:35

Националисты пройдут маршем в центре Киева. facebook.com/politicalpartynationalcorps/ Сегодня, 1 января, в 109-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры украинские националисты проведут свое традиционное факельное шествие. Шествие пройдет не только в Киеве, но и впервые в некоторых прифронтовых городах на Донбассе, сообщает один из организаторов, ВО "Свобода". Так, националисты с факелами пройдутся улицами Авдеевке Донецкой области.