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Фокус: Украина

День рождения Бандеры: националисты впервые проведут факельное шествие в городах Донбасса (37)

Главред 2018.01.01 14:35
Националисты пройдут маршем в центре Киева. facebook.com/politicalpartynationalcorps/ Сегодня, 1 января, в 109-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры украинские националисты проведут свое традиционное факельное шествие. Шествие пройдет не только в Киеве, но и впервые в некоторых прифронтовых городах на Донбассе, сообщает один из организаторов, ВО "Свобода". Так, националисты с факелами пройдутся улицами Авдеевке Донецкой области.
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2018.01.01 (37)

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