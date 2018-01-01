День рождения Бандеры: националисты впервые проведут факельное шествие в городах Донбасса (37)

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- В Запорожье отметили день рождения Бандеры : Время новостей 15:53
- Безопасность во время мероприятий к годовщине со дня рождения Бандеры обеспечат почти 2 тысячи правоохранителей : УкропNews.com 15:45
- "Бандеровские марши в Украине": в полиции рассказали о принятых мерах : Обозреватель 15:40
- В Украине пройдут марши в честь Степана Бандеры : QHA Крымские Новости 15:33
- Безопасность во время мероприятий к годовщине со дня рождения Бандеры обеспечат почти 2 тысячи правоохранителей : УНИАН 15:17
- Почти 2 тыс. правоохранителей задействуют во время акций по случаю дня рождения Бандеры : Українські національні новини 15:17
- Почти 2 тыс. правоохранителей задействуют во время акций по случаю дня рождения Бандеры : ПрессОрг24 15:16
- Безопасность на маршах в честь Степана Бандеры обеспечат 2 тысячи полицейских : Сегодня.ua 15:12
- В городах Украины пройдут факельные шествия к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры : 112.ua 15:02
- Сегодня в 10 городах Украины пройдут факельные шествия в честь Степана Бандеры : Вибори в Україні та світі 14:46
- День рождения Бандеры: националисты впервые проведут факельное шествие в городах Донбасса : Главред 14:35
- В центре Киева вспыхнет огонь, на Майдане собирается вече : ProUA.com.ua 13:40
- "Правый сектор" организует марши в честь Бандеры в 10 городах : Donbass.UA 13:28
- День рождения Бандеры. Вечером националисты обещают пройтись маршем по Киеву : Страна.ua 13:16
- В Херсоне пройдёт марш в честь Бандеры : Kherson.life 12:54
- "Правый сектор" пригласил украинцев на факельные шествия в честь Бандеры : Вести.ua 12:46
- В центре Киева вспыхнет огонь, на Майдане собирается вече : Politeka 12:40
- Сегодня в 10 городах Украины пройдут факельные шествия в честь Степана Бандеры : Kramatorsk.info 12:37
- В 10 украинских городах пройдут марши на честь Бандеры : Днепр Час 12:29
- На день рождения Бандеры ежегодный марш пройдет по всей Украине : Газета День 12:27
- Правый сектор анонсировал всеукраинский марш в честь рождения Бандеры : Begemot.media 12:16
- В прифронтовых городах Донбасса пройдут факельные шествия в честь Бандеры : RUpor.info 12:12
- Выпуск новостей за 11:00: Новый год в Киеве. Факельный марш в честь Степана Бандеры : Телеканал новин "24" 12:00
- Сегодня в 10 городах Украины пройдут факельные шествия в честь Степана Бандеры : Times.dn.ua 11:53
- Марши националистов в честь дня рождения Степана Бандеры пройдут в 10 городах Украины : Контракты.ua 11:37
- Сегодня в Мелитополе пройдет "Бандеровский марш" : РИА Мелитополь 11:37
- "Правый сектор" организует марши в честь Бандеры в 10 городах : ReplyUA.net 11:36
- Сегодня в 10 городах Украины пройдут факельные шествия в честь Степана Бандеры : ОстроВ 11:10
- В Украине маршами националистов отметят день рождения Бандеры: названы города и время шествий : Апостроф 10:45
- В Херсоне пройдет марши в честь Бандеры : Kherson.life 09:54
- Сегодня пройдет всеукраинский марш в честь рождения Бандеры : Телеграф.com.ua 09:43
- Правый сектор собирает марши в честь Бандеры : Вибори в Україні та світі 09:16
- Правый сектор собирает марши в честь Бандеры : Bigmir)net Новости 09:09
- Правый сектор собирает марши в честь Бандеры : Корреспондент.net 08:46
- Националисты анонсировали всеукраинский марш в честь рождения Бандеры : Укринформ 05:47
- Сегодня в Киеве пройдет марш в честь Бандеры : #Буквы 02:19
- Этот день в календаре. 1 января : Якутское-Cаха ИА 00:10
- В Украине пройдут "Бандеровские марши": названы города и время : Обозреватель 00:10