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"Пусть меня услышат Крым, Севастополь, Донецк и Луганск: братья и сестры, ваш дом - Украина, а грабителя мы прогоним и накажем!" - Порошенко. Кадры (47)

Украинская Служба 1492 2018.01.01 12:02
В Интернете появились кадры поздравления президента Украины Петра Порошенко в новогоднюю ночь, 31 декабря. Глава государства пожелал украинцам мирного неба над головой, счастья и благополучия. Об этом сообщает "УСН-1492News". Петр Порошенко начал свое праздничное обращение с упоминание украинских героев, которых 27 декабря удалось освободить из российско- террористического плена.
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