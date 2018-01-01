В Ливерпуле на парковке сгорели 1400 авто. Видео (27)

Hronika.info 2018.01.01 14:43

Возгорание началось с одного автомобиля. В британском Ливерпуле произошел масштабный пожар на большой многоуровневой парковке, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН. Сообщается, что на рассчитанной на 1,6 тысячи машиномест парковке сгорели около 1400 автомобилей. "Предварительное расследование показало, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие.