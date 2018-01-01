В Киеве мужчина совершил самоубийство на Новый год (35)

MIGnews.com.ua 2018.01.01 12:08

MIGnews.com.ua В Киеве на Новый год мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры на бульваре Вацлава Гавале, сообщает Newsone. "Жуткое ЧП в Киеве на Лепсе: из окна 13 этаже выпал мужчина 1981 года рождения", - сообщли првоохранител По данным источника, жена делала мужчине искусственное дыхание, но он скончался из-за полученных травм. Стоит отметить, что на месте работали скорая помощь, полиция и следственно-