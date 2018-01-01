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Свитолина за полтора часа оформила первую победу в сезоне

Свитолина за полтора часа оформила первую победу в сезоне (28)

XSPORT.ua 2018.01.01 10:10
Украинка не испытала проблем с Карлой Суарес Нваварро 1 января 2018г. 09:04 --> Шестая ракетка мира украинка Элина Свитолина открыла сезон победой над 40-й ракеткой мира Карлой Суарес Наварро 6:2, 6:4 на турнире в Брисбене. Матч продлился 1 час и 30 минут, за которые украинка совершила 11 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта.
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