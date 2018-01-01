В ночь на 1 января в Николаеве на пожаре погибла молодая супружеская пара (30)

LikeNews 2018.01.01 13:58

Пожарным позвонил в 6:50 сосед погибших. Он рассказал, что проснулся от резкого запаха дыма и, поднявшись этажом выше (на 8 этаж), хотел открыть входную дверь в квартиру, но ручка была очень горячая. Спасатели, попав в помещение, обнаружили на месте тела двух погибших людей - супругов, 26-летнего мужчины и 24-летней женщины. Пожар произошел на улице Казарского.