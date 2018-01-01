Япония упростила визовый режим для Украины (42)

УкропNews.com 2018.01.01 13:46

, 3 5 . Япония с 1 января 2018 года упрощает визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в этой стране. Об этом ранее сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине, передает 112.ua. "Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.