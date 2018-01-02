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Фокус: Украина

В Украине грядут заморозки и резкое ухудшение погоды - синоптики назвали регионы (85)

УкропNews.com 2018.01.02 13:16
Со среды, 3 января, в Украине начнет резко меняться погода - на смену "сухим дням", которые в последнее время наблюдались во многих регионах Украины, придут дни с мокрым снегом и даже заморозки. Такие данные предоставил Укргидрометцентр, передает "УКРОПНЬЮС". Ожидается, что 3 января стихия "атакует" центр, запад и север Украины. На западе ожидаются ночью заморозки, а днем будет до плюс шести.
ОСАДОК, ДОЖДЬ, ГРАДУС, ПОГОДА, ТЕМПЕРАТУРА, СНЕГ, Диденко, Украина, Киев, Винница, Житомир, Ужгород, Одесса, Крым
2018.01.02 (85)

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