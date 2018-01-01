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На Донбассе не до празднований: боевики продолжают стрелять, ранили украинского бойца

На Донбассе не до празднований: боевики продолжают стрелять, ранили украинского бойца (5)

ТСН.ua 2018.01.01 06:14
В воскресенье, 31 декабря, в зоне АТО на Донбассе боевики осуществили семь обстрелов по позициям украинской армии. Во время одного из них ранили украинского бойца. "Его было доставлено в военный госпиталь и оказана врачебная помощь", - отметили в пресс-центре штаба АТО. На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, а из стрелкового оружия
МИНОМЕТ, ГРАНАТОМЕТ, КАЛИБР, ПРИАЗОВЬЕ, БОЕВИК, ПЕРЕМИРИЕ, Украина, Россия, Луганск, Донецк, Минск
2018.01.02 (5)

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