Первый день биометрики: отпечатки пальцев взяли у двух тысяч иностранцев (1)

Аргументы и Факты Украина 2018.01.01 14:08
Сегодня - первый день работы биометрической системы пропуска на границе
Украины. За первый день нового года контроль прошли более двух тысяч
иностранцев.
focus.ua
Киев, 1 января - АиФ-Украина.
Празднование Нового года на Софиевке превратилось в мусорную свалку По
состоянию на 08:00 утра, 1 января, контроль на границе прошли более двух
тысяч иностранцев, а в самой системе сбоев не было.
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