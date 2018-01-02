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Убийство Ноздровской: появилось видео с комментариями жениха юристки

Убийство Ноздровской: появилось видео с комментариями жениха юристки (125)

DsNews 2018.01.02 11:33
В сети появилось видео с комментариями бывшего жениха убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, который был вызван в полицию для "беседы" По словам Виталия Сергеева, ни о каких подозрениях ему не сообщали и опрашивали лишь в качестве свидетеля, передает "ДС". В то же время он решил воспользоваться статьей 63 Конституции, которая позволяет не давать показания против себя, и воздержался от ответов на ряд вопросов следствия.
ЖЕНИХ, ИРИНА, ВИТАЛИЙ, ДЕМИДОВ, СЕРГЕЕВ, УБИЙСТВО, Ноздровская, Сергеев, Россошанский, Киев, Украина
2018.01.02 (125)

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