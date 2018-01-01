В Украине повышается минимальная зарплата (2)

Местные вести 2018.01.01 13:14

Украинцам подняли минимальную зарплату Минимальную зарплату повысили на 523 гривны. В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривны - до 3723 гривен. "Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января - 3723 гривни, в почасовом размере - 22,41 гривны", - говорится в государственном бюджете на 2018 год. Кроме того, в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для