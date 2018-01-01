В Украине повышается минимальная зарплата (2)

Местные вести 2018.01.01 13:14
Украинцам подняли минимальную зарплату
Минимальную зарплату повысили на 523 гривны.
В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается
на 523 гривны - до 3723 гривен.
"Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1
января - 3723 гривни, в почасовом размере - 22,41 гривны", - говорится в
государственном бюджете на 2018 год.
Кроме того, в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для
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