Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Ровно прошел факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры

В Ровно прошел факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры (28)

Azov.press 2018.01.01 22:15
В Ровно состоялся уже традиционный факельный марш в честь 109 дня рождения отца, предводителя ОУН Степана Бандеры. Впервые по улицам города общим шествием прошли 3 националистические силы: "Национальный Корпус", ВО "Свобода и Правый Сектор . Сбор участников состоялся в 17:00 у памятника Симону Петлюре и протянулся по центральной улице города. Во время шествия выкрикивались лозунги "Шухевич, Бандера - Герои Украины".
БАНДЕРА, СТЕПАН, ШЕСТВИЕ, ЧЕСТЬ, МАРШ, КИЕВ, Бандеры, Шевченко, Украина, Киев, Львов
2018.01.02 (28)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018