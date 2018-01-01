В Ровно прошел факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры (28)

Azov.press 2018.01.01 22:15

В Ровно состоялся уже традиционный факельный марш в честь 109 дня рождения отца, предводителя ОУН Степана Бандеры. Впервые по улицам города общим шествием прошли 3 националистические силы: "Национальный Корпус", ВО "Свобода и Правый Сектор . Сбор участников состоялся в 17:00 у памятника Симону Петлюре и протянулся по центральной улице города. Во время шествия выкрикивались лозунги "Шухевич, Бандера - Герои Украины".