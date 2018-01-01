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Фокус: Украина

В Черном море со стрельбой задержан иностранный сухогруз с контрабандой

В Черном море со стрельбой задержан иностранный сухогруз с контрабандой (4)

Главред 2018.01.01 21:05
Судно-нарушитель отконвоировали в порт Одессы, отметили в ВМС ВСУ. Ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артустановки по курсу борта facebook.com/navy.mil.gov.ua В воскресенье, 31 декабря, в Одесской области в акватории Черного моря на иностранном сухогрузе нашли более полутора тысяч ящиков контрабандных сигарет, он задержан. Судно под флагом Танзании следовало по маршруту "Очамчира (непризнанная
ТАНЗАНИЯ, ВАРНА, СИГАРЕТА, СУХОГРУЗ, МОРЕ, СУДНО, Одесса, BG, Украина, Грузия
2018.01.02 (4)

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