В Черном море со стрельбой задержан иностранный сухогруз с контрабандой (4)

Главред 2018.01.01 21:05

Судно-нарушитель отконвоировали в порт Одессы, отметили в ВМС ВСУ. Ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артустановки по курсу борта facebook.com/navy.mil.gov.ua В воскресенье, 31 декабря, в Одесской области в акватории Черного моря на иностранном сухогрузе нашли более полутора тысяч ящиков контрабандных сигарет, он задержан. Судно под флагом Танзании следовало по маршруту "Очамчира (непризнанная