В Черном море со стрельбой задержан иностранный сухогруз с контрабандой (4)

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- "Я вам влаштую свято", - вимовив киянин та вистрибнув з вікна : UAinfo 01:15
- Судно с более чем 1,7 тыс. ящиков контрабандных сигарет задержали в Черном море, - Госпогранслужба. ФОТО+ВИДЕО : УкропNews.com 01:15
- В Черном море со стрельбой задержан иностранный сухогруз с контрабандой : Kordon.com.ua 00:54
- Украинские пограничники перехватили в Черном море корабль с контрабандой из Абхазии : Times.dn.ua 00:53
- Украинские пограничники перехватили в Черном море корабль с контрабандой из Абхазии : Вибори в Україні та світі 00:46