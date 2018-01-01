Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Под Киевом обнаружили тело правозащитницы, которая 2 года боролась с семьей судьи

Под Киевом обнаружили тело правозащитницы, которая 2 года боролась с семьей судьи (3)

Без Табу 2018.01.01 17:17
Ирину Ноздровскую нашли мертвой 1 января 2018 года В одной из речек в Киевской области правоохранители обнаружили тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая недавно пропала. Об этом сообщил председатель профсоюза Министерства внутренних дел Илья Кива в комментарии телеканалу "112 Украина". Предварительно, тело женщины сбросили с моста в реку. "Нашли Ирину 2 часа назад в реке в Киевской области.
ИРИНА, РЕКА, ДЕМИДОВ, ПЛЕМЯННИК, ТЕЛО, РОДСТВЕННИК, Ноздровская, Россошанский, Кива, Тимофийчук, Киев, Украина
2018.01.02 (3)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018