Под Киевом обнаружили тело правозащитницы, которая 2 года боролась с семьей судьи (3)

Без Табу 2018.01.01 17:17

Ирину Ноздровскую нашли мертвой 1 января 2018 года В одной из речек в Киевской области правоохранители обнаружили тело правозащитницы Ирины Ноздровской, которая недавно пропала. Об этом сообщил председатель профсоюза Министерства внутренних дел Илья Кива в комментарии телеканалу "112 Украина". Предварительно, тело женщины сбросили с моста в реку. "Нашли Ирину 2 часа назад в реке в Киевской области.