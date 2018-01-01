Под Киевом обнаружили тело правозащитницы, которая 2 года боролась с семьей судьи (3)

Без Табу 2018.01.01 17:17
Ирину Ноздровскую нашли мертвой 1 января 2018 года
В одной из речек в Киевской области правоохранители обнаружили тело
правозащитницы Ирины Ноздровской, которая недавно пропала.
Об этом сообщил председатель профсоюза Министерства внутренних дел Илья
Кива в комментарии телеканалу "112 Украина".
Предварительно, тело женщины сбросили с моста в реку.
"Нашли Ирину 2 часа назад в реке в Киевской области.
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