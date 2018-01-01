На Львовщине микроавтобус столкнулся с автопоездом, есть пострадавшие (5)

DsNews 2018.01.01 16:03

Во Львовской области в городе Старый микроавтобус столкнулся с автопоездом, в результете чего были травмированы девять человек Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Светлана Добровольская, пишет "ДС" со ссылкой на УНИАН. По ее словам, 28-летний житель Львовской области, управляя микроавтобусом Volkswagen Transporter, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автопоездом Volvo за рулем которого находился 23-летний