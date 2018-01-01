Украинский ракетный катер открывал предупредительный огонь по судну-нарушителю под флагом Танзании (7)

МИГ Запорожья 2018.01.01 22:07

Судно-нарушитель не выполняло приказ об остановке ВМС Украины / Facebook Ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщили в ведомстве. Как сообщается на странице ВМС в Facebook в понедельник, инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.