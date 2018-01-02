В Украине начинает работу Дорожный фонд (64)

InfoCar.com.ua 2018.01.02 12:47

В Украине с 1 января текущего года начал работу Дорожный фонд, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, в 2018 году фонд получит 33 миллиарда гривень государственного финансирования, а также более 14 миллиардов гривень отдельного дополнительного финансирования для ряда магистралей. "С 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 000 км автодорог, остальные 120 000 км передаются на областной уровень с гарантированным