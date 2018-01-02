В Украине начинает работу Дорожный фонд (64)

2018.01.02 (64)2018.01.01 (13) →
- Гройсман: На ремонт дорог Украины выделят рекордную сумму : ДонПресс 16:28
- На дороги в этом году выделена рекордная сумма : Комментарии.UA 16:02
- В Украине начал работу Дорожный фонд. Станут ли лучше дороги? : Кривбасс On-Line 14:56
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Соцпортал 14:45
- Стала известна сумма, выделенная на ремонт дорог в Украине в 2018 году : ReplyUA.net 14:36
- Укравтодор с 1 января отвечает только за 50 тыс. км дорог : Закарпатські новини 14:22
- На дороги в 2018-м потратят 47 миллиардов - министр : Контракты.ua 14:07
- В правительстве рассказали о 47 миллиардах на украинские дороги в 2018 году : Багнет 14:01
- В 2018 г. финансирование автодорожной отрасли составит 47 млрд грн : Порты Украины 13:34
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : P-kontrol.in.ua 13:29
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Mk.Mk.Ua 13:10
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Информационный портал города Измаил 12:50
- В Украине начинает работу Дорожный фонд : InfoCar.com.ua 12:47
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Новости Краматорска 12:44
- С 1 января начал работу Дорожный фонд: сколько выделят на дороги : Finance.UA 12:36
- В Украине начал работу Дорожный фонд : Dnepr.com 12:26
- В Украине начал работу Дорожный фонд : DnerpNews.info 12:26
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Abzac.in.ua 12:04
- В Украине заработал Дорожный фонд : Українські реалії 12:00
- С начала года свою работу начинает Дорожный фонд : Украина Коммунальная 11:50
- В Украине начинает работу Дорожный фонд : Зеркало недели. Украина 11:47
- В Украине начинает работу Дорожный фонд : УкропNews.com 11:46
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : РепортерUA 11:42
- Названа огромная сумма, выделенная на дороги в Украине в 2018 году : Апостроф. Экономика 11:31
- В Кабмине заявили, что на ремонт дорог в 2018 году будет выделено 47 млрд гривен : Prioritet.org 11:31
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Politica.com.ua 11:27
- Вінничани пропонують зібрати кошти на ремонт садиби Леонтовича і встановити у Вінниці композитору пам'ять пам'ятник : УСБН Вінниця 11:16
- В Кабмине заявили, что на ремонт дорог в 2018 году будет выделено 47 млрд гривен : УСБН Івано-Франківськ 11:16
- В Кабмине заявили, что на ремонт дорог в 2018 году будет выделено 47 млрд гривен : УСБН Вінниця 11:16
- В Кабмине заявили, что на ремонт дорог в 2018 году будет выделено 47 млрд гривен : УСБН Житомир 11:16
- В Кабмине заявили, что на ремонт дорог в 2018 году будет выделено 47 млрд гривен : УСБН Запоріжжя 11:14
- В Николаеве во время пожара погибла молодая семейная пара : Nikolaev-City.net 11:14
- В Кабмине заявили, что на ремонт дорог в 2018 году будет выделено 47 млрд гривен : Антикор.com.ua 11:10
- Дети Сирии получили подарки от российских сверстников : NewsFront 11:10
- В Кaбмине рaсскaзaли, сколько выделят нa дороги в 2018г : Источник.info 10:49
- Омелян сообщил о начале действия в Украине Дорожного фонда : ReplyUA.net 10:36
- Укравтодор с 1 января отвечает только за 50 тыс. км дорог : Павлоградские новости 10:30
- В Украине заработал Дорожный фонд : Noocrat 10:21
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : УСБН Вінниця 10:16
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Незалежний Аудитор 10:08
- В Украине начал работу Дорожный фонд : Мост Днепр 10:08
- В Украине заработал Дорожный фонд : Минпром 10:08
- В Украине заработал Дорожный фонд: на дороги выделят 47 млрд : Четверта Влада 10:05
- В правительстве рассказали о 47 миллиардах на украинские дороги в 2018 году : Еспресо TV 10:04
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Николаевские Известия 09:49
- Ночью в центре Николаева произошло ДТП: пьяный водитель Hyundai влетел в KIA : Шиповник.ua 09:43
- В Украине начал работу Государственный дорожный фонд : Hronika.info 09:43
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Шиповник.ua 09:43
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Грім-Інфо 09:42
- Инфографика Укравтодор с 1 января отвечает только за 50 тыс. км дорог : Фокус 09:34
- В Украине начал работать Дорожный фонд : Комсомольская Правда в Украине 09:31
- Укравтодор больше не отвечает за областные дороги : the Экономист 09:30
- В Украине начал действовать Дорожный фонд : Persona.top 09:25
- В Украине заработал Дорожный фонд: на ремонт дорог выделят 47 миллиардов гривен : Begemot.media 09:16