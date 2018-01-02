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Фокус: Украина

На Хмельнитчине водитель сбил женщину с ребенком и скрылся (77)

Ведомости-Украина 2018.01.02 11:16
В Хмельницкой области неизвестный сбил на пешеходном переходе женщину с 2- летней дочерью. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. Об этом пишет местное издание "Е", передает Варта 1. Трагедия произошла 1 января у Шепетовке по улице Судилковская около 17:00. По информации сектора коммуникации полиции Хмельницкой области, водитель "Мерседеса" сбил на переходе маму с дочкой и скрылся, бросив авто.
ШЕПЕТОВКА, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, ВОДИТЕЛЬ, РЕБЕНОК, КОЛЯСКА, РЕАНИМАЦИЯ, Глега, Украина, Киев
2018.01.02 (77)

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