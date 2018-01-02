На Хмельнитчине водитель сбил женщину с ребенком и скрылся (77)

Ведомости-Украина 2018.01.02 11:16

В Хмельницкой области неизвестный сбил на пешеходном переходе женщину с 2- летней дочерью. После совершения ДТП водитель с места происшествия скрылся. Об этом пишет местное издание "Е", передает Варта 1. Трагедия произошла 1 января у Шепетовке по улице Судилковская около 17:00. По информации сектора коммуникации полиции Хмельницкой области, водитель "Мерседеса" сбил на переходе маму с дочкой и скрылся, бросив авто.