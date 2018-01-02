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Антонио КОНТЕ: "В команде нужен правильный баланс"

Антонио КОНТЕ: "В команде нужен правильный баланс" (58)

Спорт.ua 2018.01.02 11:47
Наставник "Челси" поделился своими тренерскими идеями ╘ ФК Челси. Антонио Конте В рождественском интервью Антонио Конте рассказал о своих тренерских идеях и том, откуда они возникли.
ПОЛЬША, БЕЖЕНЕЦ, БЛИЖНИЙ, АФРИКА, ВОСТОК, ДЕСЯТОК, Польша, Украина, Варшава, HU, Чехия
2018.01.02 (58)

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