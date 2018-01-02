Антонио КОНТЕ: "В команде нужен правильный баланс" (58)

2018.01.02 (58)2018.01.01 (1) →
- Пушков считает, что Польша устала от "успехов" Порошенко : Passage.com.ua 16:29
- У Краматорську склали присягу патрульні поліцейські : Донецька ОДТРК 16:29
- В Польше рассказали о сотнях тысяч украинских беженцев : Noocrat 16:21
- Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая украинских беженцев : 7 днів Ужгородськi 16:06
- Премьер Польши: Мы приняли десятки тысяч беженцев из Украины : Електронні Вісті 16:00
- В Крыму станут бесплатными детские сады : Politikus.ru 15:27
- Поляки прикрылись от ЕС украинскими беженцами : Политнавигатор 15:27
- В Польше рассказали о сотнях тысяч украинских беженцев : УСБН Івано-Франківськ 15:16
- В Польше рассказали о сотнях тысяч украинских беженцев : УСБН Вінниця 15:16
- В Польше рассказали о сотнях тысяч украинских беженцев : УСБН Житомир 15:16
- В Польше рассказали о сотнях тысяч украинских беженцев : УСБН Запоріжжя 15:14
- В Польше перепутали трудовых мигрантов с беженцами, говоря о своей роли в снятии напряжения в ЕС : Trust.UA 14:55
- В Польше рассказали о сотнях тысяч украинских беженцев : Новини онлайн 24 14:39
- Польша утверждает, что приняла 100 000 украинских беженцев : Donbass.UA 14:28
- 100 000 украинских беженцев приняла Польша ( Польское заявление ) : OnPress.info 14:21
- "Мы приняли как минимум несколько десятков или, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины" - премьер Польши : Ведомости-Украина 14:16
- Премьер Польши пытается использовать украинцев в спорах с ЕС о мигрантах : Arena.press 14:12
- Польский премьер насчитал "сотни украинских беженцев" у себя в стране : Arena.press 14:12
- Польша утверждает, что приняла 100 000 украинских беженцев : Arena.press 14:12
- Премьер Польши: Мы приняли десятки тысяч беженцев из Украины : Аргументы и Факты Украина 14:08
- Варшава насчитала в стране более 100 тысяч беженцев из Украины : Комментарии.UA 14:02
- Премьер Польши заявил о десятках тысяч беженцев с востока Украины : ТВі 13:57
- Премьер Польши рассказал, как его страна снимает напряжение с Европы при помощи украинцев : Times.com.ua 13:53
- В Польше рассказали о сотнях тысяч украинских беженцев : Politeka 13:40
- В Беларуси начал действовать "налог на Google" : Новое Время Бизнес 13:40
- Варшава заявила о 100 тысячах украинских беженцах : DsNews 13:33
- Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая переселенцев : Экономика.com.ua 13:31
- Укртелеком с 1 января повысил тарифы на стационарную связь : Экономика.com.ua 13:31
- Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая переселенцев : Noocrat 13:21
- Польша утверждает, что приняла 100 000 украинских беженцев : Корреспондент.net 13:16
- В Польше сообщили, сколько беженцев из Украины уже было принято : Телеграф.com.ua 13:13
- Польша заявила, что приняла сотни тысяч украинских беженцев : Украинский выбор 13:09
- Польский премьер насчитал "сотни украинских беженцев" у себя в стране : Фокус 13:04
- Премьер Польши пытается использовать украинцев в спорах с ЕС о мигрантах : Сегодня.ua 12:42
- Моравецкий: Польша помогает ЕС, принимая беженцев из Украины : ReplyUA.net 12:36
- Варшава заявляет о 100 тысячах беженцев из Украины : Укринформ 12:32
- Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая переселенцев : "Наша газета" (Луганск) 12:09
- Единые таможенные ставки ЕАЭС стали стимулом для армянских производителей : АвтоТрансИнфо 12:09
- В Польше отказались принимать беженцев из Африки из-за большого наплыва украинцев : NewsOne 12:09
- Польша заявила о готовности принимать беженцев из Украины, но не из мусульманских стран : УНИАН 12:04
- Антонио КОНТЕ: "В команде нужен правильный баланс" : Спорт.ua 11:47
- Польша приняла у себя десятки украинских беженцев - Моравецкий : Українські національні новини 11:47
- Польша приняла у себя десятки украинских беженцев - Моравецкий : ПрессОрг24 11:46
- Премьер Польши Моравецкий: "Мы уже приняли несколько десятков, а, возможно, и сотни десятков беженцев из Украины" : УкропNews.com 11:45
- Польша приняла "сотни тысяч" украинских беженцев - Моравецкий : Bigmir)net Новости 11:39
- Перереєстрація РК: причини та терміни : Державна фіскальна служба України 11:39
- Польша помогает ЕС, принимая тысячи украинских беженцев - премьер : Страна.ua 11:32
- Сьогодні назвуть імена 120 причетних до катастрофи MH-17, - росЗМІ : Depo 11:32
- Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая переселенцев : Экономика.com.ua 11:31
- Премьер-министр Польши придумал сотни тысяч беженцев из Украины : Без Табу 11:17
- Окружение Путина постоянно сидит в мокрых штанах - российский журналист : УСБН Житомир 11:16
- Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая украинских беженцев : Vector News 11:16
- Пушков рассказал, кто из соседей Украины устал от "успехов" Порошенко : Uapress.info 11:15
- Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая переселенцев : ЛІГАБізнесІнформ 11:07
- Еврокомиссия подала в суд Евросоюза иск против Польши, Венгрии и Чехии : Спектр Новости 10:46
- Бог дал, Бог взял. Кому достанется энергетика Суркисов : RedAxe MEDIA 10:44
- В Польше считают, что делают ЕС услугу, принимая беженцев из Украины : Hyser 10:44
- Премьер Польши: Варшава помогает ЕС, принимая украинских беженцев : УП Європейська правда 10:33
- В Польше заявили, что приняли десятки и сотни тысяч беженцев из Украины : Капитал 10:20
- Польские политики продолжают лгать об украинских беженцах в Польше : RUpor.info 10:12
- "Это будет не просто матч. Это будет война". Игроки молодежки о матче против США : Спорт-экспресс 10:12