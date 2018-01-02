Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Две страны ЕС поменяли границы: новая карта Европы

Две страны ЕС поменяли границы: новая карта Европы (64)

Politeka 2018.01.02 14:10
13:52 2 Января 2018 Бельгия и Нидерланды обменялись территориями и изменили линию государственной границы 1 января 2018 года бельгийско-нидерландское соглашение об обмене территориями вступило в силу. Нидерланды получили под свой контроль территорию площадью 16,4 гектаров, а Бельгия - три гектара. Причиной для такого обмена стало то, что в результате изменения русла реки два бельгийских необитаемых полуострова оказались на нидерландской стороне
БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, МААС, ГЕКТАР, ГРАНИЦА, РЕКА, Бельгия, Нидерланды, Украина
2018.01.02 (64)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018