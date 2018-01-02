Две страны ЕС поменяли границы: новая карта Европы (64)

2018.01.02 (64)2018.01.01 (3) →
- Бельгия и Голландия добровольно обменялись территориями : Аргументы и Факты Украина 16:08
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями : МИГ Запорожья 16:07
- Две европейские страны обменялись территориями : Hyser 15:44
- Автономізація: як медзаклади будуть приєднуватись до реформи : Нова Каховка Online 15:14
- Бельгия и Нидерланды изменили границу : НикВести 15:14
- Исторический момент: Бельгия и Нидерланды обменялись территориями : Нескучные новости 15:10
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями: вынудила река : "Наша газета" (Луганск) 15:09
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями и изменили границы : From-UA.com 15:04
- В Европе внезапно меняются государственные границы : УкрОП.org 14:59
- Невже шоколад зникне? : Рідний Київ 14:57
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями : ТВі 14:57
- Страны ЕС захватили новые территории: новая карта Европы : Znaj.ua 14:47
- Нидерланды и Бельгия изменили государственную границу : ReplyUA.net 14:36
- Уникальный случай. Бельгия и Нидерланды мирно изменили границу : Главред 14:35
- Между Бельгией и Нидерландами изменили линию границы : Ведомости-Украина 14:16
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями : Зеркало недели. Украина 14:14
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями : Подробности.ua 14:10
- Шесть банков уличены в нарушении финмона : Антирейд 14:10
- Две страны ЕС поменяли границы: новая карта Европы : Politeka 14:10
- Экстра-лига. "Продэксим" - "Ураган". Онлайн трансляция : XSPORT.ua 14:10
- С 1 января изменилась государственная граница Бельгии и Нидерландов : Trust.UA 13:55
- По взаимному согласию. Бельгия и Нидерланды обменялись территориями : Iнше ТВ 13:47
- Между Бельгией и Нидерландами изменена линия государственной границы : Novosti.UA 13:22
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями: вынудила река : Vector News 13:17
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями на Новый Год : Begemot.media 13:16
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями: вынудила река : Народный Корреспондент 13:14
- Бельгия и Нидерланды на Новый год мирно обменялись приграничными территориями : Знамя индустрии 13:13
- Бельгия и Нидерланды изменили государственную границу : "Наша газета" (Луганск) 13:09
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями: вынудила река : Вої 13:07
- В Европе внезапно меняются государственные границы : УРА-Информ 13:00
- Бельгия и Нидерланды обменялись территорией : UA.news 12:44
- Уникальный случай: Бельгия и Нидерланды обменялись территориями : РИА Новости Украина 12:38
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями: вынудила река : ЛІГАБізнесІнформ 12:37
- Бельгия и Нидерланды изменили границу между странами : Газета День 12:27
- Бельгия и Нидерланды изменили государственную границу и обменялись территориями : УкропNews.com 12:15
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями : УкропNews.com 12:15
- Бельгия поменялась с Нидерландами территориями : Zerkalo.mk.ua 12:12
- Бельгия и Нидерланды изменили государственную границу : MIGnews.com.ua 12:08
- Бельгия и Нидерланды изменили государственную границу и обменялись территориями : УНИАН 12:04
- Бельгия поменялась с Нидерландами территориями : Фокус 12:04
- Бельгия и Нидерлaнды изменили свои грaницы : Источник.info 11:49
- Бельгия и Нидерланды обменялись территориями : Зеркало недели. Украина 11:47
- Бельгия и Нидерланды на Новый год мирно обменялись приграничными территориями : Страна.ua 11:46
- Бельгия и Нидерланды официально обменялись "кусками" территории : Uapress.info 11:45
- Бельгия и Нидерланды изменили государственную границу : Слово і Діло 11:45
- Бельгия и Нидерланды добровольно изменили госграницу и обменялись территориями : NewsOne 11:39
- Бельгия и Нидерланды изменили границу : РИА Мелитополь 11:37
- Бельгия и Нидерланды "подрихтовали" государственную границу : Donbass.UA 11:28
- Бельгия и Нидерланды изменили государственную границу : Українські Новини 11:15
- Между Бельгией и Нидерландами изменена линия государственной границы : Arena.press 11:12
- Две европейские страны с 1 января изменили свои границы : Arena.press 11:12
- Бельгия и Нидерланды изменили границу : Bigmir)net Новости 11:09
- С приходом 2018 года Бельгия и Нидерланды изменили государственную границу : КНК Медиа 10:54
- Бельгия и Нидерланды изменили границу : Корреспондент.net 10:46