На юге Нигерии произошла атака на религиозную общину, 21 человек погибло (43)

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- В Нигерии расстреляли прихожан церкви, погиб 21 человек : Arena.press 12:12
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- 21 человек погиб: Группа неизвестных расстреляла прихожан, которые возвращались из церкви : УСБН Запоріжжя 10:13
- Трагедия в Нигерии: неизвестные расстреляли прихожан церкви, погибли более 20 человек : From-UA.com 10:04
- В Нигерии расстреляли людей, которые возвращались из церкви: погиб 21 человек : МариоНетки.net 10:00
- 21 человек погиб: Группа неизвестных расстреляла прихожан, которые возвращались из церкви : Корупція Інфо 09:56
- Война группировок в Нигерии: террористы расстреляли прихожан церкви : Телеграф.com.ua 09:43
- Антиправительственные протесты в Иране: погибло уже 20 человек : Телеграф.com.ua 09:43
- В Нигерии расстреляли людей, которые возвращались из церкви: погиб 21 человек : Гуру.ua 09:42
- В Нигерии расстреляли прихожан церкви, 21 погибший : DsNews 09:33
- В Нигерии неизвестные напали на прихожан, погибли более 20 человек : Kyiv.osp-ua.info 09:23
- В Нигерии расстреляли людей, которые возвращались из церкви: погиб 21 человек : Народный Корреспондент 09:14
- В Нигерии расстреляли людей, которые возвращались из церкви: погиб 21 человек : Arena.press 09:12
- В Нигерии неизвестные открыли стрельбу по прихожанам церкви: более 20 погибших : "Наша газета" (Луганск) 09:09
- В Нигерии неизвестные расстреляли прихожан церкви, погибли десятки людей : NewsOne 09:09
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- В Нигерии расстреляли прихожан церкви, погибли более 20 человек, - источник : 112.ua 09:02
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- В Нигерии расстреляли людей, которые возвращались из церкви: погиб 21 человек : Сегодня.ua 08:12
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