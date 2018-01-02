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На юге Нигерии произошла атака на религиозную общину, 21 человек погибло

На юге Нигерии произошла атака на религиозную общину, 21 человек погибло (43)

ГолосUA 2018.01.02 15:05
На юге Нигерии в штате Риверс неизвестные вооруженные люди открыли огонь по прихожанам, которые возвращались из церкви после новогоднего богослужения. Инцидент произошел в понедельник, 1 января, вскоре после полуночи в районе населенного пункта Омоку. Об этом сообщает издание Premium Times. Генеральный директор Нигерийской администрации по вопросам безопасности Дакуку Петерсайд заявил, что в результате было убито сразу 15 человек, еще
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