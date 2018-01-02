В Минобразования сообщили, когда ликвидируют очереди в детсадах (67)

- Минобразования планирует создать 35 тысяч дополнительных мест в детсадах в 2018 : Passage.com.ua 16:29
- Иран взорвался. Новый Год обещает быть интересным : АлтынОрда 16:09
- Минобразования обещает почти 35 новых мест в детских садах : Весь Харьков 16:09
- Минобразования обещает почти 35 новых мест в детских садах : МедиаПорт 16:08
- Стало известно, сколько дополнительных мест появится в детсадах : Gazeta.ua 15:35
- В Минобразования сообщили, когда ликвидируют очереди в детсадах : Народный Корреспондент 15:14
- Правительство внесло изменения в перечень лекарств и медизделий для закупки за бюджетные средства : Николаевский центр журналистских расследований 15:14
- Минобразования планирует создать 35 тысяч дополнительных мест в детсадах в 2018 : Весь Харьков 15:09
- Минобразования планирует создать 35 тысяч дополнительных мест в детсадах в 2018 : АТН 15:01
- В 2018 году в детсадах Украины появятся 35 тысяч дополнительных мест : ReplyUA.net 14:36
- В Минобразования сообщили, когда ликвидируют очереди в детсадах : ГолосUA 14:35
- В Минобразования рассказали, сколько новых мест в детсадах появится в 2018-м : Комментарии.UA 14:32
- В 2018 году в Украине планируют создать 34,9 тыс. мест в детсадах : LB.ua 14:07
- МОН обещает новые места в детских садах в 2018 году : KharkivToday 14:04
- В 2018 году по всей стране планируют создать 35 тысяч мест в детских садиках : 0512.com.ua 14:01
- Конфликт будет обостряться: в Украине озвучили печальный прогноз по Донбассу : Луганский Радар 14:00
- В 2018 году планируют создать 34,9 тысячи мест в дошкольных учебных заведениях : Електронні Вісті 13:45
- Минобразования планирует создать 35 тысяч дополнительных мест в детсадах в 2018 : Novosti.UA 13:22
- Минобразования обещает новые места в садиках в 2018-м : УкропNews.com 13:16
- В 2018 году планируется создать около 35 тыс. мест в детсадах Украины, - Минобразования : Українські Новини 13:15
- В детсадах Украины в этом году планируют создать тысячи новых мест : Журнал Житомира 13:13
- Программа сокращения очередей в украинских детсадах рассчитана до 2020 года : Arena.press 13:12
- В Украине за год планируется создать около 35 тыс. мест в детсадах, - Минобразования : Arena.press 13:12
- Минобразования обещает 35 тыс. новых мест в детских садах : Украинский выбор 13:09
- В Украине за год планируется создать около 35 тысяч мест в детсадах : ВестиUA 13:04
- В США основали движение по борьбе с домогательствами : Вести.md 13:04
- Минобразования обещает новые места в садиках в 2018-м : УНИАН 13:02
- Украинцам пообещали устроить всех детей в сады : IPnews 12:48
- За год в Украине будут созданы около 35 тысяч мест в детсадах, - Минобразования : УкропNews.com 12:46
- В Минобразования объяснили, как будут решать проблему очередей в детские сады : Грім-Інфо 12:42
- В течение этого года в Украине планируется создать почти 35 тысяч мест в детсадах : Газета День 12:28
- В Минобразования пообещали решить проблему очередей в детские сады : ДонПресс 12:28
- Минобразования анонсировало появление 35 тысяч новых мест в детских садах : Persona.top 12:25
- Индия закупит сотни российских бомб : ПензаИнформ 12:25
- В Минобразования объяснили, как будут решать проблему очередей в детские сады : Кросс-медиа 12:23
- Минобразования анонсирует создание 35 тыс. дополнительных мест в детсадах : #Буквы 12:19
- МОН обещает новые места в садиках в 2018-м : Vector News 12:17
- В Минобразования объяснили, как будут решать проблему очередей в детские сады : Бердянск 24 12:16
- Минобразования заявило о создании 35 тысяч дополнительных мест в детсадах в 2018 году : "Наша газета" (Луганск) 12:09
- Завтра в Баку ожидается переменная облачность, местами возможны дожди : Вести.az 12:04
- Программа сокращения очередей в украинских детсадах рассчитана до 2020 года : Фокус 12:04
- В Украине за год планируется создать около 35 тыс. мест в детсадах, - Минобразования : 112.ua 12:03
- Почти 35 тысяч мест появятся в детсадах Украины : Николаевские Известия 11:50
- Минобразования обеспечит местами в детсадах до 35 тыс. детей в этом году : Iнше ТВ 11:47
- Минобразования анонсировало создание в течение года 35 тысяч мест в детсадах : Зеркало недели. Украина 11:47
- Минобразования анонсировало создание в течение года 35 тысяч мест в детсадах : УкропNews.com 11:45
- В Минобразования обещают в 2018 году увеличить количество мест в детских садах : Hyser 11:44
- Минобразования обещает новые места в детских садах : РИА Мелитополь 11:37
- В этом году планируется создать 35 тысяч дополнительных мест в детсадах : Факты и комментарии 11:34
- Минобразования обещает новые места в детских садах : Медиа-группа "Объектив" 11:18
- Минобразования планирует создать 35 тысяч дополнительных мест в детсадах в 2018 : Arena.press 11:12
- В Минобразования объяснили, как будут решать проблему очередей в детские сады : Arena.press 11:11
- Минобразования анонсировало появление 35 тысяч новых мест в детских садах : Новое Время 11:10
- Минобразования обещает 35 тыс. новых мест в детских садах : Украинский выбор 11:09
- Минобразования заявило о создании 35 тысяч дополнительных мест в детсадах в 2018 году : MIGnews.com.ua 11:08
- Минобразования обещает новые места в детских садах : Маю право 11:01