В Минобразования сообщили, когда ликвидируют очереди в детсадах (67)

Народный Корреспондент 2018.01.02 15:14

В 2018 году в Украине дополнительно появятся 34 900 мест в дошкольных учебных заведениях. Такие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольных учебных заведениях до 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки. Как отмечается, увеличение количества мест будет происходить с помощью 8 различных подходов. Первое - это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание