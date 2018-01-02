Скорый поезд Запорожье-Киев задымился в дороге (78)

2000.ua 2018.01.02 13:30

Пассажиров скорого поезда No736/735 из-за задымления пришлось пересадить на другой состав. В результате в Киев они прибудут с опозданием на 5 часов. Об этом 2 января сообщила пресс-служба "Укрзализныци". По информации ведомства, поезд производства Крюковского завода выехал из Запорожья еще 1 января, но в пути в составе произошло задымление. "На подходе скорого поезда к станции Новогуполевка был обнаружен запах дыма