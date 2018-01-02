В НАБУ рассказали о задержании директора института на взятке в $500 тыс (69)

DsNews 2018.01.02 12:33

Детективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук, экс-председателя Львовского облсовета Ореста Фурдычко и его сообщника сразу после получения части взятки - $300 тыс Эта сумма была частью взятки, сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу НАБУ. "По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс.