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Фокус: Украина

Гройсман продал жене недвижимость на 8,8 млн грн (65)

Экономические известия 2018.01.03 14:33
Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривень. Премьер Владимир Гройсман продал недвижимость почти 8,8 миллионов гривен, информирует еizvestia.com. Соответствующие изменения в имущественное положение он внес еще накануне нового года. Согласно документу, он продал недвижимое имущество за 8 797 630 гривен ООО "Магигранд". Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера
ПРЕМЬЕР, ДЕКЛАРАЦИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ, ДОХОД, ИМУЩЕСТВО, ЖЕНА, Гройсман, Магигранд, Украина, Винница
2018.01.03 (65)

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