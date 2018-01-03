Гройсман продал жене недвижимость на 8,8 млн грн (65)

Экономические известия 2018.01.03 14:33

Ранее в 2016 году Гройсман уже продавал этому же предприятию недвижимость на 8 030 215 гривень. Премьер Владимир Гройсман продал недвижимость почти 8,8 миллионов гривен, информирует еizvestia.com. Соответствующие изменения в имущественное положение он внес еще накануне нового года. Согласно документу, он продал недвижимое имущество за 8 797 630 гривен ООО "Магигранд". Конечным бенефициарным владельцем этого предприятия является жена премьера