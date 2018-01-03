Ким Чен Ын собирается помириться с Южной Кореей с помощью "горячей линии" (96)

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- Трамп в ответ на слова лидера КНДР заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, которая больше, мощнее и работает : Интерфакс-Україна 10:36
- Трамп пригрозил главе КНДР "рабочей ядерной кнопкой" : Realist.online 10:35
- Трамп ответил на угрозы ким Чен Ына: "Моя ядерная кнопка мощнее" : Главред 10:35
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- "У меня больше": Трамп в Twitter поиздевался над лидером КНДР : DsNews 10:33
- "Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, сообщите ему это", - Трамп рассказал Ким Чен Ыну о размерах своей ядерной кнопки : Dialog.ua 10:32
- Трамп - КНДР: моя ядерная кнопка больше : BBC Українська служба 10:31
- Трамп и Ким Чен Ын померялись кнопками : Петр и Мазепа 10:25
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- Ядерная кнопка США больше чем у КНДР, мощнее и она работает, - Трамп : Українські Новини 10:15
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