Ким Чен Ын собирается помириться с Южной Кореей с помощью "горячей линии" (96)

Статус 2018.01.03 10:58

"Горячая линия", которая является телефонным соединением на границе Юга и Севера, открылась в 8:30 3 января по киевскому времени. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ открыть "горячую линию" для проведения переговоров между КНДР и Южной Кореей. Об этом решении заявил северокорейский чиновник Ри Сон Гвон, председатель Комитета по мирному воссоединению Родины, который занимается связанными с