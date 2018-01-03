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Ким Чен Ын собирается помириться с Южной Кореей с помощью "горячей линии"

Ким Чен Ын собирается помириться с Южной Кореей с помощью "горячей линии" (96)

Статус 2018.01.03 10:58
"Горячая линия", которая является телефонным соединением на границе Юга и Севера, открылась в 8:30 3 января по киевскому времени. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ открыть "горячую линию" для проведения переговоров между КНДР и Южной Кореей. Об этом решении заявил северокорейский чиновник Ри Сон Гвон, председатель Комитета по мирному воссоединению Родины, который занимается связанными с
КИМ, КНОПКА, ДОНАЛЬД, КОРЕЯ, СТОЛ, ПХЕНЬЯН, США
2018.01.03 (96)

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