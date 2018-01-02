Адвокат Ноздровськой: "Россошанский не мог организовать ее убийство" (8)

Gazeta.ua 2018.01.02 23:35

Правозащитницу Ирину Ноздровскую нашли в реке у поселка Демидов. Фото: ТСН Племянник главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский, который сбил насмерть сестру Ирины Ноздровской, не мог организовать ее убийство. Об этом заявил бывший адвокат Ирины Ноздровськои Анатолий Худяков, который теперь будет представлять интересы семьи погибшей, передает Hromadskeradio.org. "Я с Россошанским работаю уже два года, и я бы сказал, что это могло быть