"Граждане, опомнитесь!" - в полиции резко отреагировали на потасовку возле управления в Киеве (27)

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- Ценов: я сделаю все, чтобы раскрыть убийство Ирины Ноздровской 02.01.18 : ТелеБудка 02:52
- В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской : Сегодня.ua 02:42
- В полиции рассказали, что в деле об убийстве Ноздровской есть сдвиги : Vector News 02:16
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- В полиции рассказали, что в деле об убийстве Ноздровской есть сдвиги : РБК-Україна 01:41
- Дочери и родителям убитой Ноздровской предоставили охрану : Новое Время 01:40
- Дочери Ноздровской угрожают, копы все игнорируют : Новини онлайн 24 01:39
- В деле Ноздровской есть подвижки - полиция : Bigmir)net Новости 01:39
- Родственникам убитой юристки Ноздровской дали охрану - полиция : ЛІГАБізнесІнформ 01:37
- Убийство Ноздровской: подозрение никому не объявили : Vector News 01:16
- Родственникам убитой юристки Ноздровской дали охрану - полиция : Vector News 01:16
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- Начальник полиции Киевской области рассказал о подвижках о деле Ноздровской : Вести.ua 01:16
- Дата заседания Совбеза ООН по Ирану пока не определена : Аргументы и Факты 01:08
- В полиции рассматривают 4 основных версии убийства Ноздровской : Media House 01:07
- "Шикарная ширма": адвокат рассказал об одной из версий убийства Ноздровской : ТСН.ua 00:44
- Начальник полиции Киевской области о деле Ноздровской: Есть подвижки : Гордон 00:35
- У следователей осталось три основных версии убийства Ирины Ноздровской : Факты и комментарии 00:34
- Адвокат об убийстве Ноздровской: Россошанские - очень шикарная ширма : УкропNews.com 00:15
- Журналисты узнали все версии полиции относительно убийства юриста Ноздровской : RUpor.info 00:12
- Убийство Ноздровской: подозрение никому не объявили : "Наша газета" (Луганск) 00:09