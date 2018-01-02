Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Граждане, опомнитесь!" - в полиции резко отреагировали на потасовку возле управления в Киеве

"Граждане, опомнитесь!" - в полиции резко отреагировали на потасовку возле управления в Киеве (27)

Data.ua 2018.01.02 16:32
2 января 2018 Заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин прокомментировал расследование дела о резонансной гибели правозащитницы Ирины Ноздровской и протесты под стенами полиции Киевщины по этому поводу. Об этом Аброськин написал в своем Facebook. Он возмущенно отреагировал на акцию, которую устроили под стенами управления полиции Киевской области. Смотрите также: Пока под полицией митинги, Аваков публикует фото из Италии
ИРИНА, УБИЙСТВО, ПОЛИЦИЯ, ПЛЕМЯННИК, ДЕМИДОВ, ЮРИСТ, Ноздровская, Россошанский, Ценов, Жукович, Сапатинская, Киев, Украина
2018.01.03 (27)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018