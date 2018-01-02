В Молдове Конституционный суд приостановил полномочия президента Додона (9)

LikeNews 2018.01.02 20:58

Такое решение суд принял по требованию группы депутатов от правящей коалиции. Оно обусловлено тем, что на минувшей неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Всесте с тем, согласно закону страны, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз. В связи с чем в конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в КС