В Молдове Конституционный суд приостановил полномочия президента Додона (9)

2018.01.03 (9)2018.01.02 (138) →
- Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента : Европейская правда 02:33
- Глава парламента Молдовы назначит министров вместо Додона : УкропNews.com 02:15
- Конституционный суд Молдовы вновь приостановил полномочия прокремлевского президента Додона : Украина криминальная 02:02
- Озвучена фамилия исполняющего обязанности отстраненного президента Молдовы Додона : Вести.ua 01:45
- Исполняющим обязанности президента Молдовы стал спикер парламента : Novosti.UA 01:21
- В Молдове нашли временную замену пророссийскому президенту Додону : ТСН.ua 01:14
- Друга Путина отстранили от президентства: в Молдове указали на важный момент : Обозреватель 00:40
- В Молдове Конституционный суд прекратил полномочия Додона : Закарпатські новини 00:22
- Конституционный суд Молдавии вновь приостановил полномочия президента Додона : Багнет 00:01