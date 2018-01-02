В Минобразования сообщили, когда ликвидируют очереди в детсадах (1)

Народный Корреспондент 2018.01.02 15:14
В 2018 году в Украине дополнительно появятся 34 900 мест в дошкольных
учебных заведениях. Такие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане
преодоления очереди в дошкольных учебных заведениях до 2020 года.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки.
Как отмечается, увеличение количества мест будет происходить с помощью 8
различных подходов.
Первое - это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание
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, Украина