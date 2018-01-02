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В Минобразования сообщили, когда ликвидируют очереди в детсадах

В Минобразования сообщили, когда ликвидируют очереди в детсадах (1)

Народный Корреспондент 2018.01.02 15:14
В 2018 году в Украине дополнительно появятся 34 900 мест в дошкольных учебных заведениях. Такие показатели заложены в утвержденном Кабмином плане преодоления очереди в дошкольных учебных заведениях до 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки. Как отмечается, увеличение количества мест будет происходить с помощью 8 различных подходов. Первое - это открытие 77 новых дошкольных учебных заведений и создание
ЗАВЕДЕНИЕ, МЕСТО, МИНОБРАЗОВАНИЯ, ДЕТСАД, РЕБЕНОК, ДОШКОЛЬНИК, Гриневич, Украина
2018.01.03 (1)

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