В НАБУ рассказали о задержании директора института на взятке в $500 тыс (1)

DsNews 2018.01.02 12:33
Детективы НАБУ задержали директора Института агроэкологии и
природопользования Национальной аграрной академии наук, экс-председателя
Львовского облсовета Ореста Фурдычко и его сообщника сразу после получения
части взятки - $300 тыс
Эта сумма была частью взятки, сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"По данным следствия, директор учреждения в сговоре с другим лицом
требовали неправомерную выгоду в размере 500 тыс.
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