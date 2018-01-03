Не вижу никакого греха: Тука о проверке СБУ бывших пленных (72)

Bigmir)net Новости 2018.01.03 14:09

Следующий этап обмена пленными на Донбассе может быть в январе или феврале. По некоторым освобожденным военным и гражданским есть подозрения УНИАН Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что освобожденные из плена боевиков ОРДЛО украинцы проходят специальную проверку СБУ, так как у правоохранителей есть к ним ряд вопросов. Об этом сообщает 112 Украина.