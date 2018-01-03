Не вижу никакого греха: Тука о проверке СБУ бывших пленных (72)

2018.01.03 (72)2018.01.02 (1) →
- В Минюсте назвали дату новой встречи по освобождению заложников ОРДЛО : Аргументы и Факты Украина 17:08
- Освобожденные заложники проходят спецпроверку в СБУ, - Тука : В Кулаке 17:06
- Минюст назвал дату встречи всех вовлеченных в процесс возможного обмена заложников : Електронні Вісті 17:00
- Минюст назвал дату встречи всех вовлеченных в процесс возможного обмена заложников : Луганский Радар 17:00
- Освобожденные украинские заложники проходят спецпроверку в СБУ и с пониманием к этому относятся - Тука : Вибори в Україні та світі 16:47
- Освобожденные заложники проходят спецпроверку в СБУ, - Тука : Хвиля 16:36
- Тука заявил, что среди освобожденных на Донбассе украинцев есть подозреваемые в финансировании терроризма : Гордон 16:35
- Вернули спонсоров "ДНР": Тука рассказал подробности об обмене пленными : Экономические известия 16:33
- Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании ДНР/ЛНР, - Тука : Passage.com.ua 16:29
- Минюст назвал дату встречи всех вовлеченных в процесс возможного обмена заложников : УкропNews.com 16:15
- Среди освобожденных заложников есть подозреваемые в содействии боевикам на Донбассе - Тука : ТСН.ua 16:14
- Золотая рыбка. Где и как в Украине производят черную икру : Новое Время Бизнес 16:10
- Тука: Среди бывших пленных есть гражданские, подозреваемые в передаче данных противнику : Новое Время 16:10
- Тука: Все освобожденные заложники проходят спецпроверку в СБУ : "Наша газета" (Луганск) 16:08
- Замминистра Тука рассказал о проблемах освобожденных заложников : МИГ Запорожья 16:08
- Кабмин готов запустить накопительную пенсионную систему в Украине через год : Аргументы и Факты Украина 16:08
- Среди освобожденных из плена боевиков есть подозреваемые в финансировании терроризма. ВИДЕО : From-UA.com 16:04
- Минюст назвал дату встречи всех вовлеченных в процесс возможного обмена заложников : УНИАН 16:02
- Освобожденные украинские заложники проходят спецпроверку в СБУ и с пониманием к этому относятся - Тука : Times.dn.ua 15:53
- Тука: Среди освобожденных заложников есть подозреваемые в финансировании терроризма : Время новостей 15:53
- Освобожденные заложники проходят проверку в СБУ, - Тука : Hronika.info 15:43
- Освобожденные боевики финансировали террористов - Тука : QHA Крымские Новости 15:33
- Тука: "Среди освобожденных из плена на Донбассе украинцев есть те, которых подозревают в финансировании терроризма" : УкропNews.com 15:17
- Тука: Все освобожденные заложники проходят спецпроверку в СБУ : Vector News 15:17
- Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании ДНР/ЛНР, - Тука : Arena.press 15:12
- Освобожденные украинские заложники проходят спецпроверку в СБУ и с пониманием к этому относятся - Тука : ОстроВ 15:10
- Некоторые освобожденные из ОРДЛО украинцы подозреваются в пособничестве противнику : Интерфакс-Україна 15:06
- Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании ДНР/ЛНР, - Тука : Четверта Влада 15:05
- Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании терроризма и передаче информации : Украина криминальная 15:02
- Тука: "Среди освобожденных из плена на Донбассе украинцев есть те, которых подозревают в финансировании терроризма" : Dialog.ua 15:02
- Названа возможная дата нового обмена пленными на Донбассе : Апостроф 15:00
- Тука: Все освобожденные заложники проходят спецпроверку в СБУ : Електронні Вісті 15:00
- Тука: Среди освобожденных из плена боевиков есть подозреваемые в финансировании терроризма и передаче информации : ТВі 14:57
- Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании боевиков ОРДЛО, - Тука : Trust.UA 14:55
- Некоторых освобожденных из плена заложников подозревают в финансировании боевиков : Зеркало недели. Украина 14:47
- Большой обмен пленными: Тука рассказал, кто значится в списке освобожденных из плена боевиков : УНИАН 14:47
- Финансирование терроризма, передача информации. Тука рассказал, кого освободил Киев из "ЛДНР" : Страна.ua 14:46
- Некоторых освобожденных из плена заложников подозревают в финансировании боевиков : УкропNews.com 14:46
- Тука: СБУ проверит освобожденных заложников : Слово і Діло 14:45
- Всех освобожденных из плена "ЛДНР" по обмену допрашивает СБУ : Страна.ua 14:32
- Тука: Все освобожденные заложники проходят спецпроверку в СБУ : Экономика.com.ua 14:31
- Анна Музычук: Права женщин в Саудовской Аравии - реальная проблема, а не ка : Корреспондент.net 14:31
- Среди освобожденных из плена есть преступники, - Тука : Днепр Час 14:29
- В МинАТО рассказали, когда начнется новый этап освобождения украинских заложников : Политолог.net 14:27
- Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании ДНР/ЛНР : Новости Луганска 14:22
- Среди освобожденных из плена боевиков есть подозреваемые в финансировании терроризма", - Тука : Черноморская телерадиокомпания 14:18
- Тука надеется на начало следующего этапа освобождения украинских заложников в январе-феврале : УкропNews.com 14:16
- Тука рассказал о преступлениях, в которых подозревают освобожденных сепаратистами пленных : Вести.ua 14:16
- Тука надеется, что скоро пройдет следующий обмен пленными : Arena.press 14:12
- Среди освобожденных из плена есть подозреваемые в финансировании ДНР/ЛНР, - Тука : РБК-Україна 14:11
- Вернули спонсоров "ДНР"? Тука указал на тревожный нюанс в обмене пленными : Обозреватель 14:10
- Майданопедия. Ылита : NewsFront 14:10
- Тука рассказал, когда может состояться следующий этап обмена пленными : NewsOne 14:09
- Не вижу никакого греха: Тука о проверке СБУ бывших пленных : Bigmir)net Новости 14:09