В Украине на год отложили ограничения на количество зарубежных посылок (108)

Dnepr.com 2018.01.03 15:26

Верховная Рада отсрочила введение ранее принятой нормы, согласно которой беспошлинный ввоз товаров в Украину был ограничен до трех посылок в месяц стоимостью €150 каждая, до 1 января 2019 года. Об этом говорится в соответствующем пункте закона N6776д, который Рада приняла 7 декабря 2017 года, опубликованном в газете "Голос України". Согласно пункту в переходных положениях закона, принятая ранее норма об