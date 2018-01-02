Парламент Израиля осложнил возможное разделение Иерусалима (11)

2018.01.03 (11)2018.01.02 (48) →
- Мы получим летальное оборонительное оружие из США в этом году, - Порошенко : В Кулаке 04:06
- Порошенко анонсировал получение летального вооружения Украиной в 2018 году : Arena.press 02:12
- Президент сообщил, когда Украина получит вооружение от США : Noocrat 01:21
- Петр Порошенко: В этом году мы получим летальное оружие из США : News-for.me 01:18
- Порошенко объявил, как много денег Украина потратит на оружие и армию в 2018 году : УСБН Житомир 00:16
- Порошенко объявил, как много денег Украина потратит на оружие и армию в 2018 году : УСБН Івано-Франківськ 00:16
- Порошенко объявил, как много денег Украина потратит на оружие и армию в 2018 году : УСБН Вінниця 00:16
- Порошенко объявил, как много денег Украина потратит на оружие и армию в 2018 году : УСБН Запоріжжя 00:14
- Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 году летального оборонительного вооружения : Arena.press 00:12
- Порошенко объявил, как много денег Украина потратит на оружие и армию в 2018 году : Антикор.com.ua 00:10
- В Подольском районе машина сбила ребенка на тротуаре : Антикор.com.ua 00:10
- Порошенко анонсировал получение Украиной в 2018 году летального оборонительного вооружения : 112.ua 00:02