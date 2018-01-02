Парламент Израиля осложнил возможное разделение Иерусалима (11)

Телеграф.by 2018.01.02 19:52

Парламент Израиля во вторник, 2 января, одобрил закон о статусе Иерусалима, осложняющий мирное урегулирование конфликта с палестинцами. Теперь для отделения части территории Иерусалима будет необходимо две трети - то есть 80 - голосов депутатов 120-местного Кнесета. Раньше порог был равен абсолютному большинству, равному 61 голосу.