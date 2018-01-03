Великобритания внесла Украину в десятку стран с высоким риском терактов (6)

УСБН Івано-Франківськ 2018.01.03 03:16

МИД Великобритании считает Украину, Турцию и Францию тремя странами Европы "с высоким риском" совершения терактов, в том числе в предпраздничный и праздничный периоды. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на анализ последних оговорок от МИД Великобритании своим туристам и Global Terrorism Index. Согласно сообщению издания, следующими после названных стран среди "опасных" стали Великобритания, Германия, Бельгия и Греция.