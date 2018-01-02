Автобус международного сообщения совершил вынужденную остановку на Житомирщине из-за нетрезвого пассажира с муляжом гранаты (7)

Интерфакс-Україна 2018.01.02 21:06

Нетрезвый пассажир рейсового автобуса международного сообщения угрожал другим пассажирам муляжом гранаты, из-за чего водитель совершил вынужденную остановку, сообщает полиция Житомирской области. По информации пресс-службы областной полиции, из-за агрессивного пассажира автобус сделал вынужденную остановку около 1:50 вторника, 2 января, на 182 км автодороги Киев-Чоп, вблизи с.Молодежного Пулинского района Житомирской области.