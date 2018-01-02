Автобус международного сообщения совершил вынужденную остановку на Житомирщине из-за нетрезвого пассажира с муляжом гранаты (7)

2018.01.03 (7)2018.01.02 (37) →
- Пьяный пытался подорвать автобус по пути в Киев: детали инцидента : Новини онлайн 24 04:39
- Пьяный пассажир угрожал взорвать автобус международного сообщения гранатой: детали : Телеканал новин "24" 04:30
- Обезьяна с гранатой: неадекватк изрядно напугал пассажиров автобуса : Новини онлайн 24 00:39
- Різдвяні традиції нашої родини : Релігійно-інформаційна служба України 00:38
- Обезьяна с гранатой: неадекватк изрядно напугал пассажиров автобуса : Znaj.ua 00:17
- В рейсовом автобусе пьяный пассажир угрожал взорвать гранату : Українські Новини 00:15
- В Житомирской области задержали пьяного пассажира, угрожавшего взорвать автобус : IPress.ua 00:06
- Мужчина угрожал взорвать автобус с пассажирами : Gazeta.ua 00:05