Марчук не видит перспективы скорого размещения миротворцев ООН в Донбассе (77)

УкропNews.com 2018.01.03 09:16

" " . Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук не ждет, что в ближайшее время удастся договориться о размещении миротворцев ООН в Донбассе. Впрочем, как он отметил в интервью "5 каналу", этот вопрос все равно нужно продвигать. "Для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждению к миру, и последнее предусматривает