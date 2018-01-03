Марчук не видит перспективы скорого размещения миротворцев ООН в Донбассе (77)

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- Перспектив в отношении миротворцев на Донбассе нет - Марчук : Контракты.ua 17:07
- В США отменили рейс из-за крысы на борту : Телеканал новин "24" 16:30
- Переговоры с Россией о миротворцах на Донбассе пока бесперспективны : Fin.org.ua 16:30
- Марчук: Не вижу перспектив в отношении миротворцев на Донбассе : Times.dn.ua 15:53
- Переговоры с Россией о миротворцах на Донбассе пока бесперспективны : Укрудпром 15:45
- Война на Донбассе: стало известно, когда Украина победит : Новини онлайн 24 14:09
- Марчук: Имею небольшую надежду, что вопрос миротворцев на Донбассе решится в ближайшее время : IPress.ua 14:06
- Марчук: в ближайшее время миротворцы на Донбассе не появятся : Реальная газета 13:35
- Марчук: В ближайшее время нет перспективы согласовать с РФ вопрос миротворцев на Донбассе : Електронні Вісті 13:15
- В ближайшее время нет перспективы согласовать с РФ вопрос миротворцев на Донбассе - Марчук : УкропNews.com 12:46
- Марчук не видит перспектив по миротворцам на Донбассе в ближайшее время : Инфолайн 12:45
- Марчук: Не вижу перспектив в отношении миротворцев на Донбассе : Новости Донбасса 12:39
- Марчук: Есть два сценария введения на Донбасс миротворцев : Donbass.UA 12:28
- Марчук: Не вижу перспектив в отношении миротворцев на Донбассе : Газета День 12:27
- Марчук не видит перспектив относительно миротворцев на Донбассе : Vector News 12:17
- Интересное: Ниагарский водопад замерз : Бюро 24/7 12:17
- В ближайшее время нет перспективы согласовать с РФ вопрос миротворцев на Донбассе - Марчук : УНИАН 12:17
- Марчук озвучил возможные сценарии по миротворцам на Донбассе : УСБН Івано-Франківськ 12:16
- Марчук озвучил возможные сценарии по миротворцам на Донбассе : УСБН Вінниця 12:16
- Марчук озвучил возможные сценарии по миротворцам на Донбассе : УСБН Житомир 12:16
- Марчук озвучил возможные сценарии по миротворцам на Донбассе : УСБН Запоріжжя 12:14
- Марчук озвучил возможные сценарии по миротворцам на Донбассе : Антикор.com.ua 12:11
- Марчук объяснил, почему не видит перспектив размещения миротворцев ООН на Донбассе : Еспресо TV 12:04
- "Не вижу перспектив относительно миротворцев на Донбассе" - Евгений Марчук : Humanrights.org.ua 11:43
- Марчук не видит перспектив введения миротворцев ООН на Донбасс : ReplyUA.net 11:36
- Марчук озвучил возможные сценарии по миротворцам на Донбассе : InfoResist.org 11:31
- Марчук высказался о перспективах появления миротворцев на Донбассе (ВИДЕО) : Паноптикон 11:23
- В Киеве выразили сомнения в скором появлении миротворцев на Донбассе : Антифашист 11:10
- Марчук пока не видит перспектив по введению миротворцев на Донбасс : Ирта-Fax 10:48
- Марчук спрогнозировал, когда может закончиться война в Донбассе : Экономика.com.ua 10:31
- Марчук о миротворческой операции ООН по принуждению к миру на Донбассе: На этот вариант Россия никогда не согласится : DailyUA 10:24
- Марчук о введении миротворцев в Донбасс: Не вижу перспективы : Noocrat 10:21
- Я не вижу в ближайшее время перспектив по миротворцам на Донбассе, - Марчук : УкропNews.com 10:16
- Марчук прокомментировал возможность введения миротворцев ООН в Донбасс : Електронні Вісті 10:15
- Марчук: Не вижу перспектив в отношении миротворцев на Донбассе : 62.ua 10:05
- Марчук: Не вижу перспектив в отношении миротворцев на Донбассе : 0642 Луганск 10:02
- Керр: Дрэймонд Грин должен понимать, когда нужно отступить : Чемпионат.com 10:02
- Марчук сделал неутешительный прогноз по поводу размещения миротворцев ООН на Донбассе: подробности : Луганский Радар 10:00
- Донбасс не увидит "голубых касок"? : The Kiev Times 09:53
- Марчук не видит перспектив по миротворцам на Донбассе в ближайшее время : Українські національні новини 09:47
- Марчук не видит перспектив по миротворцам на Донбассе в ближайшее время : ПрессОрг24 09:46
- Марчук сделал неутешительный прогноз по поводу размещения миротворцев ООН на Донбассе: подробности : УкропNews.com 09:45
- Миротворческого контенгента ООН в ближайшее время на Донбассе не будет, - Марчук : Hronika.info 09:43
- Марчук: не вижу перспектив миротворцев в Донбассе : РИА Новости Украина 09:38
- Марчук не видит перспектив по миротворцам на Донбассе : Kramatorsk.info 09:37
- Поддержка или принуждение: озвучили два варианта проведения миротворческой операции на Донбассе : Gazeta.ua 09:35
- В Трехсторонней контактной группе не верят в возможность введения миротворцев на Донбасс (видео) : Факты и комментарии 09:34
- Марчук сделал неутешительный прогноз по поводу размещения миротворцев ООН на Донбассе: подробности : Dialog.ua 09:32
- В Донбассе нет никакой угрозы большой войны - Марчук : Экономика.com.ua 09:31
- Марчук о введении миротворцев в Донбасс: Не вижу перспективы : Экономика.com.ua 09:31
- Представитель Порошенко в Минске пожаловался, что Россия не позволит Украине использовать миротворцев в своих интересах : Политнавигатор 09:27
- Марчук: Не вижу перспектив в отношении миротворцев на Донбассе : Vector News 09:16
- Марчук не видит перспективы скорого размещения миротворцев ООН в Донбассе : УкропNews.com 09:16