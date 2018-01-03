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Фокус: Украина

Марчук не видит перспективы скорого размещения миротворцев ООН в Донбассе (77)

УкропNews.com 2018.01.03 09:16
" " . Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук не ждет, что в ближайшее время удастся договориться о размещении миротворцев ООН в Донбассе. Впрочем, как он отметил в интервью "5 каналу", этот вопрос все равно нужно продвигать. "Для ситуации на Донбассе могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждению к миру, и последнее предусматривает
МАРЧУК, ДОНБАСС, МИРОТВОРЕЦ, ПРИНУЖДЕНИЕ, ПОДГРУППА, КОНТИНГЕНТ, Марчук, Украина, Россия
2018.01.03 (77)

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