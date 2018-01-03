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Где-то заплакал "Искандер": первыекадры угрожающего "Грома" ВСУ (фото, видео)

Где-то заплакал "Искандер": первыекадры угрожающего "Грома" ВСУ (фото, видео) (94)

NewsOboz 2018.01.03 14:39
В Украине провели испытания двигателя ракет оперативно-тактического комплекса "Гром-2". Об этом пишет "Украинский милитарный портал", передает NewsOboz.org Комплекс сможет поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями. Также к полевым испытаниям готов и сам ОТРК "Гром-2", мобильная пусковая установка которого предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа "земля-земля".
ГРОМ, ИСПЫТАНИЕ, РАКЕТА, КОМПЛЕКС, ПОЛЕВОЙ, АМПУЛА, Украина
2018.01.03 (94)

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