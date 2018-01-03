В Перу автобус с людьми рухнул в пропасть. Погибло 48 человек (85)

Ведомости-Украина 2018.01.03 11:16

В Перу пассажирский автобус, в котором находилось 50 человек, рухнул в пропасть, в результате чего, по последним данным, погибло 48 пассажиров. Известно, что случилась катастрофа в 130 км от столицы, когда транспортное средство направлялось в Лиму из Гуачо, об этом информирует издание newsone.ua. "Министр здравоохранения страны сообщил о шести выживших, которых удалось вытащить и отправить в больницу.