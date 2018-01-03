В Перу автобус с людьми рухнул в пропасть. Погибло 48 человек (85)

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- В Перу в пропасть сорвался пассажирский автобус, погибли 48 человек : Зеркало недели. Украина 13:17
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- Поворот дьявола: неподалеку от столицы Перу автобус сорвался в пропасть - выжило только 6 человек, 48 погибло : Iнше ТВ 08:47