В Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии (123)

- Пьяный судья пытался скрыться с места ДТП под Киевом (ВИДЕО) : Киевская Правда 15:57
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- Открыто уголовное производство по факту ДТП, совершенного пьяным судьей : АСН.in.ua 15:12
- В Киеве пьяный судья совершил ДТП и пытался скрыться в карете скорой, - нардеп : 7 днів Ужгородськi 15:06
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- В полиции расследуют ДТП с пьяным судьей : QHA Крымские Новости 14:33
- Пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться в "скорой" (фото, видео) : Днепр Час 14:29
- В Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться в машине скорой помощи : NikMedia.com.ua 14:14
- Полиция начала расследование ДТП с участием судьи в Киеве : Телеграф.com.ua 14:13
- Полиция Киева открыла дело по факту ДТП с участием судьи : Arena.press 14:12
- В Киеве очередное ДТП с пьяным, циничным судьей, в собственности которого еще 10 авто : Аргумент 14:12
- Полиция начала расследование ДТП с участием судьи Киево-Святошинского суда Усатова : Гордон 14:05
- В Киеве произошло ДТП с нетрезвым судьей : Антикоррупционный портал job-sbu.org 13:50
- Полиция начала расследование "пяного" ДТП с участием судьи в Киеве : УкропNews.com 13:46
- В Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии : Електронні Вісті 13:45
- ДТП в Киеве с участием судьи: полиция открыла производство : Инфолайн 13:45
- По факту ДТП с участием судьи на Брест-Литовском шоссе возбуждено дело : Интерфакс-Україна 13:36
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- Полиция начала расследование "пяного" ДТП с участием судьи в Киеве : УНИАН 13:17
- Пытался скрыться в "скорой": В Сети показали впечатляющие состояния судьи, что устроил пьяную ДТП : УСБН Івано-Франківськ 13:16
- Пытался скрыться в "скорой": В Сети показали впечатляющие состояния судьи, что устроил пьяную ДТП : УСБН Вінниця 13:16
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- В Киеве полиция открыла уголовное производство по ДТП с пьяным судьей : УСБН Вінниця 13:16
- В Киеве полиция открыла уголовное производство по ДТП с пьяным судьей : УСБН Івано-Франківськ 13:16
- Пытался скрыться в "скорой": В Сети показали впечатляющие состояния судьи, что устроил пьяную ДТП : УСБН Житомир 13:16
- Полиция открыла уголовное дело по ДТП с пьяным судьей в Киеве : Arena.press 13:12
- В Киеве пьяный судья устроил ДТП и попытался скрыться на скорой. Фото : РепортерUA 13:12
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- ДТП в столице с участием судьи: полиция открыла производство : Українські національні новини 13:03
- Полиция открыла уголовное дело по ДТП с пьяным судьей в Киеве : 112.ua 13:03
- ДТП в столице с участием судьи: полиция открыла производство : ПрессОрг24 13:01
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- Пытался скрыться в "скорой": В Сети показали впечатляющие состояния судьи, что устроил пьяную ДТП : Корупція Інфо 12:56
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