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Фокус: Украина

В Киеве пьяный судья устроил ДТП и пытался скрыться с места аварии (123)

Електронні Вісті 2018.01.03 13:45
В Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло ДТП, участником которого стал, вероятно, пьяный судья из Белой Церкви. Об этом сообщают СМИ и депутат ВР Игорь Мосийчук. "Виновник ДТП, по предварительной информации судья Киево-Святошинского суда Усатов Дмитрий Дмитриевич (жена тоже судья Соломенского суда Усатова Ирина) находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и в карете скорой
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