Под Окружной админсуд Киева, где должны слушать иск Саакашвили, стянули Нацгвардию (149)

Инфолайн 2018.01.03 15:45

УНН. По словам корреспондента, причиной усиления правопорядка Окружного админсуда стало то, что в 15.00 здесь должно начаться судебное заседание по иску Михеила Саакашвили против миграционной службы из-за того, что Украина отказала ему в предоставлении статуса "человека, что требует дополнительного временной защите". Ситуация под судом спокойная, однако на месте дежурят автобусы с десятками бойцов Нацгвардии при полной амуниции.