Украинцам советуют не ездить в Египет в связи с террористическими угрозами (75)

ICTV Факти 2018.01.03 13:06

Египет продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца в связи с чем украинский призывают воздержаться от путешествия в эту страну. Об этом пишет Консульская служба Украины. - Учитывая принятия парламентом Арабской Республики Египет решение об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в