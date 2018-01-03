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Украинцам советуют не ездить в Египет в связи с террористическими угрозами

Украинцам советуют не ездить в Египет в связи с террористическими угрозами (75)

ICTV Факти 2018.01.03 13:06
Египет продлил чрезвычайное положение в стране на три месяца в связи с чем украинский призывают воздержаться от путешествия в эту страну. Об этом пишет Консульская служба Украины. - Учитывая принятия парламентом Арабской Республики Египет решение об очередном продлении в Египте на три месяца чрезвычайного положения, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины пересмотреть собственные планы относительно посещения Египта в
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